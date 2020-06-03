أمن المنافذ يحبط تهريب بضائع أجنبية وينفذ 96 حكما قضائيا

ضبطت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، 3 قضايا تهريب "بضائع أجنبية الصنع، أمتعة شخصية، قطع غيار سيارات"، وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من 308 آلاف جنيه.

وفي مجال الأمن العام، ضبطت 33 قضية أبرزها "مزاولة مهنة دون تصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، صيد بدون تصريح، سلاح أبيض".

وضبطت 98 مخالفة مرورية متنوعة، ونفذ 96 حكما قضائيا متنوعا، واتخذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.