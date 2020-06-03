تعقيم وسائل النقل ومحيط مستشفى العزل بملوي بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تنظيم الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملات لرش وتطهير الشوارع والمباني الحكومية والعامة، حيث تم رش وتطهير المداخل والشوارع المحيطة بمستشفى ملوي المخصصة لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

كما نفذت الوحدة المحلية بقريه الروضة، أعمال رش وتعقيم جميع سيارات النقل والأجرة، وكافة وسائل النقل، إضافة إلى تعقيم عدد من شوارع القرية.

كما تابعت الوحدة المحلية أماكن صرف المعاشات، ووضعت المقاعد المناسبة، ونظمت دخول وخروج المواطنين، وتأكدت من ارتداء الكمامات لجميع المواطنين الوافدين على مكاتب البريد.

ونفذت الوحدة المحلية بقرية الروضة أيضًا أعمال فض "سوق الثلاثاء"، ومنعت الباعه الجائلين من التجمع أو البيع داخل حرم السوق.