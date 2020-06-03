غرفة تكنولوجيا المعلومات: جائحة كورونا وفرت سنوات لتطبيق التحول الرقمي

قال المهندس وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الدولة ووفق خطتها القومية تهدف إلى التحول الرقمي عبر سنوات ممتده وصولا لعام 2030.

وأضاف "جاد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وبسبب انتشار فيروس كورونا واعتباره جائحة عالمية فقد اهتمت القيادة السياسية على سرعة التحول الرقمي وإعطائها الأولوية، موضحا أن المبادرات المتعلقه بالتحول الرقمي كانت لتتم خلال سنوات، غير أن اضطرار الكثيرين من الطلاب لتلقي تعليهم عبر الإنترنت قد عجل من استخدام تلك الآليات الجديدة في التعليم وغيره من المهن، حيث أن تلك الطريقة هي البديل الوحيد والأسرع للتطور.

وأكد أنه تم رصد 10 مليارات جنيه بموازنة العام المالي المقبل لدعم قطاع الاتصالات والذي يعد اللبنة الساسية للتحول الرقمي الناجح في مصر، مشيرا إلى أن انتهاج التحول الرقمي سيحول مصر إلى آفاق أرحب بالتعاملات والاتصالات لما له من تأثيره مباشر لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتقليل التكدس، بخلاف عمل الكثير من الموظفين في منازلهم ما سيوفر بالتالي كثيرا من المباني الضخمة وحركة المواطنين على الطرق.

وتابع: "الناس في الأول كانت خايفة بعد ظهور الكمبيوتر الاستغناء عن الموظفين، وده محصلش، ولكن التحول الرقمي سيعيد القدرة على إنشاء الأعمال بطريقة أكثر احترافية، ومن الممكن أن يستخدم الروبوتات ببعض المصانع، وفيه مهن كثيرة خلال السنين اللي جاية ممكن تندثر ويحل محلها نظم وميكنة جديدة لإنجاز الأعمال".