القصبي: يجب أن تعكس الموازنات المقدمة للبرلمان أهداف وخطط المجالس

شدد عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على ضرورة أن تعكس الموازنات المقدمة للبرلمان أهداف وخطط واضحة تعكس توجهات المجالس.

وأضاف خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والذي يناقش موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للعام المالي الجديد، "هذا ضرورة حتى نتمكن من قياس الأهداف بالتكلفة"، لافتا إلى أن اللجنة سبق وأن رفضت موازنة إحدى المجالس القومية لأنها لا تعكس الأهداف التي يجب أن يقوم بها هذا المجلس في إشارة للمجلس القومي للسكان والذي رفضت اللجنة موازنته.

وقال القصبي: "إنفاق مبالغ دون أن يتم ترجمتها إلى الأهداف الحقيقية، وهناك موازنات أخرى عكست فاعلية الأهداف وأن هناك مجالس تؤدي دورها كما ينبغي".

وطالب القصبي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإجراء أبحاث "ما بعد ازمة فيروس كورونا" من خلال فريق الاستطلاع و فريق يدرس "مصر عن ما بعد كوررنا" اجتماعيا مضيفا "الدولة المستعدة هي التي ستنطلق وتحقق أهدافها".