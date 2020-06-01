هونج كونج تعلق على العقوبات الأمريكية: ستضر بمصالح شركاتكم

قال وزير المال في حكومة هونج كونج، بول تشان، اليوم، إن أي عقوبات أمريكية ضد هونج كونج ستضر أيضا بمصالح الشركات الأمريكية العاملة في هونج كونج.

وأشار الوزير، إلى أن الصادرات السنوية للسلع المنتجة في هونج كونج، والمصدرة إلى الولايات المتحدة تقل عن 2% من الإنتاج المحلي، وممكن التوجه إلى الدول الأوروبية أو اليابان عوضا عن الولايات المتحدة في استيراد التكنولوجيا، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وتابع "تشان": "الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، وأي عقوبات يمكن أن تؤثر على توريد السلع في السوق، لن نتعامل مع هذا الأمر باستخفاف، وسنراقب تطور الأحداث عن كثب.

وأضاف الوزير: "من ناحية أخرى الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتحافظ باستمرار على معدلات عالية من النمو الاقتصادي، وديناميكيات نموها وسوقها الضخمة تجذب مصالح العديد من الشركات المتعددة الجنسيات".

وختم "تشان": "ستعاني هونج كونج حتما في هذه اللعبة الكبيرة، ولكن إذا واصلنا الحفاظ على نظامنا ومزايانا الخاصة، بالإضافة إلى استقرار السوق، فإن مكانة هونج كونج كمركز مالي دولي في آسيا ستظل فريدة من نوعها".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على عدد من المسؤولين في الصين تتهمهم هونج كونج/ بتقويض الحكم الذاتي للكيان.

واعتمد المجلس الوطني الصيني، في اجتماع له الخميس الماضي، قراراً حول وضع مشروع قانون خاص بالأمن في هونج كونج.

ورغم أن القانون الأساسي حول هونج كونج، والذي يلعب دور الدستور في المنطقة، ينص على أن المنطقة يحق لها وضع قانونها الخاص بأمنها الوطني بنفسها، إلا أن بكين تستعجل لوضع القانون بسبب "التدخل الخارجي والاحتجاجات المرافقة لأعمال عنف".