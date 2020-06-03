الصحة: البروتوكول المصري راعى في البداية الآثار الجانبية لـ الهيدروكسي

قالت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن دواء "الهيدروكسي كلوروكين" أكثر دواء أثبت جدارة وفعالية لعلاج فيروس كورونا بمصر في الفترة الأخيرة بشكل أكبر من التاميفلو، وخاصة في الحالات البسيطة والمتوسطة، مشيرة إلى أن نسبة الاستجابة كانت عالية جدًا ونسب الشفاء جيدة للغاية.

وأضافت "العسال" في لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن عقار التاميفلو هو علاج لإنفلونزا الطيور، وهذه الفترة لم يكن من الممكن تحديد الفيروس المصاب به المريض هل إنفلونزا الطيور أم فيروس كورونا، ولذلك تم إضافة التاميفلو للبرتوكول لتغطية الفترة الماضية، وتم حذفه عقب عدم ثبات فعاليته.

وكشفت سبب تحذيرات منظمة الصحة حول عقار الهيدوكسي كلوركين، قائلة: "منظمة الصحة العالمية أجرت تجربة سريرية على مستوى كذا دول على مستوى العالم من ضمنهم مصر، وإحدى الدول قررت تعليق استخدامه لحين ظهور النتائج النهائية للعقار"، موضحة أن بعض الأبحاث أشارت إلى أن العقار يمكن أن يحدث مضاعفات في اضطراب في نبضات القلب خاصة مع مرضى القلب، وبعض الأمراض الأخرى، ونص البروتوكول المصري على منع استعمال هؤلاء المرضي للعقار".