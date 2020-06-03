مسؤول بمصنع كمامات: تحولنا من صناعة الملابس.. ونراعي الجودة بالمنتجات

قال علي نصار، مسؤول تشغيل بإحدى مصانع الكمامات، إنه ولتصنيع الكمامات يجب المرور على مراحل عده منها ماكينة "التراسونيك" لمنع دخول الهواء للكمامة، وكذا التأكد من الخياطة بالكامات حتى لا تنفصل عن بعضها البعض.

وأضاف "نصار"، خلال تقرير ظهر فيه لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن المصنع لم يكن لتصنيع الكمامات من الأساس، بينما كان مجهزا لحياكة الملابس الجاهزة، إلا أنه وبعد انتشار فيروس كورونا فقد تقرر تحويله إلى مصنع لإنتاج الكمامات، موضحا أن المصنع يطبق كل الإجرائات الوقائية والطبية خلال مراحل التصنيع.

وأكد أنه قد تم توسيع أماكن الماكينات بين بعضها البعض لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي بين العاملين منعا لانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المصنع وفر عمالة كثيرة وذلك بعد تدريب عدد من العاطلين على العمل خلال الفترات السابقة، وهم من قام المصنع بالاستعانة بهم لتسليم كميات كبرى من الكمامات في فترة قصيرة وبجودة عالية: "احتاجنا 3 أيام فقط لتدريب الموظفين على تصنيع الكمامات، وهي أسهل بكثير من تصنيع الملابس الجاهزة".