صابرين: كنت غيرانة جدا عشان ما شاركتش في مسلسل الاختيار

تحدثت الفنانة صابرين، عن دورها في مسلسل "ليالينا 80"، قائلة: "اللي أنا حبيته في المسلسل أن الخط الأساسي فيه كان الأم مش فرعي، زي الفنانة فاتن حمامة، أنا لا أقارن نفسي بيها، ولكن لما عملت دور الأم مثلا في إمبراطورية ميم أو في يوم مر، فكانت البطولة للأم مش خط درامي فرعي، وحظي حلو ان الدور اتعرض عليا".

وأضافت "صابرين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة cbc، وتقدمه الإعلامية ريهام ‘إبراهيم، "أنا كممثلة كنت غيرانة جدا في عدم مشاركتي في مسلسل الاختيار، قولت إزاي معملتش حاجة في مسلسل الاختيار، أنا نبني من الحب جانب بردو إني طلعت في مسلسلي مرات شهيد".

وتابعت: "لما كانوا بيجيبوا البرومو أنه كان بطل لكن انا مش هقل بطولة عنه، وأنا بقول لأرملة كل شهيد أنه فعلا لا تقل بطولة عنه لأنها بتربي أولاد، بقت بطلة أنها بقت الأم والأب والست المكافحة والكادحة".

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.