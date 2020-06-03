خبير: توفير الصحة لحقيبة دوائية لمصابي كورونا يساعد على تقليل الحالات

قال الدكتور هاني سامح، الخبير الدوائي، إن مصابي فيروس كورونا لم يعانوا من نقص بالدواء الخاص بهم وذلك لما تقوم به وزارة الصحة والسكان من توفير حقيبة دوائية لهم وتقوم بإيصالها لهم بشكل مجاني كامل.

وأضاف "سامح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "Ten"، أن تكالب المواطنين على شراء وتخزين العقاقير الطبية مثل الأدوية المحفزة للمناعة والفيتامينات هو أمر غريب، وذلك لأنه وحتى الآن لم يتم اعتماد عقار معين لفيروس كورونا"، موضحا أن وجود تجار جشعين ومستغلين للأزمة خزنوا كميات كبيرة من تلك العقاقير قد أدى إلى ندرتهم في الصيدليات.

ونصح المواطنين بالاعتماد على البدائل الطبيعية من الخضراوات والفاكهة لتعزيز عمل الجهاز المناعي، حيث أن هناك الكثير من الأطعمة تعد كبدائل مفيدة للفيتامينات، مؤكدا على أن دور المواطن لا يقل عن دور الصيدلي أو التاجر لتوفير تلك العقاقير لمحتاجيها، ولا داعي للتخزين.