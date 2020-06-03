افتتاح أول دورة تدريبية "عن بُعد" لأعضاء النيابة الإدارية

افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، أول دورة تدريبية بنظام التدريب عن بعد لعدد من أعضاء النيابة الإدارية الجدد.

وتستمر تلك الدورية لمدة شهر متواصل يحصل فيه المتدربين على تدريب مكثف حول الموضوعات المتعلقة بأسس وقواعد التحقيقات التي تباشرها النيابة في مجال الوظيفة العامة ومكافحة الفساد.

تأتي هذه الدورة الأولى من نوعها التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع إدارة التحول الرقمي، وفقا للبروتوكول الذي سبق توقيعه بين إدارة التحول الرقمي ممثلة عن النيابة الإدارية، ووزارة الاتصالات في وقت مبكر من شهر أبريل الماضي، والذي يهدف إلى تطوير العمل القضائي بالنيابة الإدارية عبر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي.