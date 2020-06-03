لجنة إدارة أزمة كورونا بالسويس تتفقد مستشفى التأمين الصحي

قامت اللجنة الدائمة لإدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة السويس، بجولة تفقدية لمستشفى التأمين الصحي، للوقف على جاهزية غرف العزل لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.

كما تفقدت اللجنة مخازن المستشفى للتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات الوقاية الخاصة، وتوزيعها على الاطباء وهيئات التمريض داخل المستشفى.

واستعرضت اللجنة أعمال زيادة السعة الاستيعابية لعدد الأسرّة، والتي تصل إلى 50 سريرًا للعزل داخل المستشفى، وكذلك توفير كافة الاحتياجات والأجهزة الطبية المطلوبة .

وفي نهاية الجولة، تفقد السكرتير العام المساعد واللجنة عددًا من الأقسام الطبية المختلفة، للتأكيد على سير العمل واستقبال الحالات المرضية العادية والطارئة.