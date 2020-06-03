إنفوجراف.. تعرف على المستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج حالات كورونا

تواصل الحكومة جهودها وخططها على مختلف المستويات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمصابين بهذا الفيروس وتخصيص العديد من المستشفيات بمختلف المحافظات وتجهيزها بكل الإمكانيات لاستقبال الحالات المصابة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع المخالطين لتلك الحالات.

وفي هذا السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلّط من خلاله الضوء على المستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وجاء في الإنفوجراف، أن هناك 340 مستشفى عاماً ومركزياً تابعة لوزارة الصحة، منها 20 مستشفى للعزل، هذا إلى جانب 24 مستشفى جامعياً على مستوى الجمهورية تم تخصيصها لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا.

35 ألفا و152 سريراً بالأقسام الداخلية.. و3 آلاف و539 سرير رعاية مركزة

وأبرز الإنفوجراف أن المستشفيات المخصصة لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية والتابعة لوزارة الصحة تضم: 35 ألفا و152 سريراً بالأقسام الداخلية، فضلاً عن 3 آلاف و539 سرير رعاية مركزة، إلى جانب 643 جهاز "X RAY"، وكذلك 125 جهاز "CT"، إضافة إلى 2218 جهازاً للتنفس الصناعي.

643 جهاز X RAY و125 جهاز CT.. إضافة إلى 2218 جهاز تنفس صناعي

ورصد الإنفوجراف، أنه جار تجهيز 36 مستشفى للتعامل مع مصابي فيروس كورونا، كما يبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لـ26 مدينة جامعية يمكن الاستفادة منها في التعامل مع حالات فيروس كورونا نحو 69070 سريراً، وكذلك هناك نحو 5013 وحدة رعاية أساسية مسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي.

تسيير 65 عيادة متنقلة لتوزيع الجرعات على حالات العزل المنزلي

وبشأن الجرعات العلاجية لمخالطي ومصابي فيروس كورونا، رصد الإنفوجراف، أنه تم تسيير 65 عيادة متنقلة لتوزيع الجرعات، إضافة لعيادة تنظيم أسرة بمديرية القاهرة، فضلاً عن توفير 8 مليون جرعة للمخالطين للحالات المصابة بالفيروس، وكذلك توفير 2 مليون جرعة للحالات المصابة، وتخضع للعزل المنزلي، إلى جانب توفير 500 ألف جرعة للحالات الحرجة بالمستشفيات، علماً بأن إجمالي عدد المعامل الخاصة بتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس بلغ نحو 49 معملاً، وجار إضافة 8 معامل أخرى ليصبح الإجمالي 57 معملاً.

وأوضح الإنفوجراف أن التوزيع الجغرافي للمستشفيات التي تم تخصيصها لتشخيص وعلاج حالات فيروس كورونا، جاء توزيعها على النحو التالي: تخصيص 35 مستشفى بمحافظة القاهرة، و28 مستشفى بمحافظة الدقهلية، و26 مستشفى بمحافظة الشرقية، و17 مستشفى بمحافظة الجيزة، هذا بجانب تخصيص 17 مستشفى بمحافظة البحيرة، و18 مستشفى بمحافظة سوهاج، و16 مستشفى بمحافظة المنوفية، و16 مستشفى بمحافظة الغربية، و15 مستشفى بمحافظة دمياط، و15 مستشفى بمحافظة أسيوط.

كما تم تخصيص 15 مستشفى بمحافظة المنيا، و14 مستشفى بمحافظة أسوان، و14 مستشفى بمحافظة كفر الشيخ، و13 مستشفى بمحافظة الإسكندرية، و13 مستشفى بمحافظة القليوبية، و9 مستشفيات بمحافظة الفيوم، و8 مستشفيات بمحافظة بني سويف، و7 مستشفيات بمحافظة البحر الأحمر.

وشملت التوزيعات وفقاً للإنفوجراف أيضاً تخصيص 8 مستشفيات بمحافظة قنا، و7 مستشفيات بمحافظة مطروح، و6 مستشفيات بمحافظة شمال سيناء، إضافة إلى تخصيص 5 مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء، و5 مستشفيات بمحافظة الأقصر، و5 مستشفيات بمحافظة الوادي الجديد، و5 مستشفيات بمحافظة بورسعيد، و4 مستشفيات بمحافظة السويس، وكذلك 3 مستشفيات بمحافظة الإسماعيلية، علماً بأن هذه المستشفيات تأتي إلى جانب 20 مستشفى تم إعلانها لعزل الحالات المصابة.

وأكد الإنفوجراف أنه تم إطلاق تطبيق "صحة مصر" بهدف توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.