مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4-6-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 يونيو، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:09

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء 08:25

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

أذان الفجر 03:06

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:57

أذان العشاء 08:31

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:14

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:52

أذان العشاء 08:22

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:09

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 07:01

أذان العشاء 08:35

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

أذان الفجر 03:20

أذان الظهر 12:09

أذان العصر 03:49

أذان المغرب 07:12

أذان العشاء 08:47