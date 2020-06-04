مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4-6-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:09 ص | الخميس 04 يونيو 2020
تستعرض "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 4 يونيو، في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:09
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:29
أذان المغرب 06:53
أذان العشاء 08:25
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ
أذان الفجر 03:06
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:57
أذان العشاء 08:31
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:14
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 03:28
أذان المغرب 06:52
أذان العشاء 08:22
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:09
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 07:01
أذان العشاء 08:35
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
أذان الفجر 03:20
أذان الظهر 12:09
أذان العصر 03:49
أذان المغرب 07:12
أذان العشاء 08:47