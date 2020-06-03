محافظ مطروح يتفقد إجراءات التعامل مع إصابات كورونا بمستشفى الصدر

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مسشتفى الصدر بمطروح، وذلك ضمن جولات المرور الدوري على المستشفيات، ومتابعة جاهزيتها على مدار 24 ساعة لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورنا المستجد.

واطمأن "شعيب" خلال جولته بحضور الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، على توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية الكافية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامات والقفازات ومراعاة التباعد حفاظًا على سلامتهم.

كما تابع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة في طرقات المستشفى ودورات المياه، حفاظًا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين بالمنشآة الطبية.

وإستمع المحافظ للإجراءات الطبية المتبعة فى التعامل مع أي حالات مشتبه يإصابتها بفيروس كورونا، أو الحالات الإيجابية، وكيفية استقبالها والتعامل معها منذ اللحظة الأولى، مشيدًا بجهود الأطباء والتمريض فى مهمتهم الإنسانية، ووجه باستمرار الاهتمام والعناية بجميع الحالات والشكاوى الواردة.

وقال إن المحافظة أعلنت عن الخط الساخن (114) وتليفون (0464933158 -0464933692) بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة، لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى خاصة فيروس كورونا.

وأضاف أنه يتابع مستشفيات المحافظة السبعة المخصصة لاستقبال أى حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورنا، وهي الحمام والعلمين والضبعة ومطروح العام والحميات والصدر بمرسى مطروح ومستشفى سيوة، مؤكدًا توافر المستلزمات الطبية والوقائية لمدة أسبوعين.