حظك اليوم الخميس 4-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثيرون بعلم الأبراج، ويعتقدون أنها تتنبأ بصفات الأشخاص وميولهم، وأبرز مميزاتهم، وكذلك أكثر العيوب الظاهرة فيهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يعدك اليوم بتحسن الظروف كثيرا وتدير النواحي المهنية والمادية جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تجعلك تحسن التصرف مع المحيطين بك وتعرف كيف تؤثر في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 إبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تميل للتعامل بحسم، فقط انتبه لحقوقك ولا تستجب لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات لا طائل من ورائها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بالمرونة لتحقق توافقا مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل وقد تكون هناك فرصة لتحريك مسألة عالقة، فلا تضيعها، وتستطيع أن تنظم أفكارك وأن تعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك سحرا وإشراقة والوقت مناسب للاهتمام بمن تحب وتحصل في المقابل على الاهتمام والحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها يوم 25 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تعمل بحماس وتعبر اليوم عن مشاعر نقية لمن حولك وتتقدم بلا خوف.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك على تحقيق التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك أن تقاوم التشوش والعدائية، كن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك أن تتذكر أن الغضب يورث الحزن وعليك أن تتخلص من أفكارك السلبية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة ميادة الحناوي، ويوافق تاريخ ميلادها 19 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تعرض وجهة نظرك بلطف ويقبلها الآخرون لذلك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث قد يجعلك اليوم أكثر إحساسا بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على الأمور المهنية والمالية، فقط راجع جيدا قراراتك وتأن في حساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتحكم في انفعالاتك وأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تتخفف من الضغوط وتدير شؤونك بنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك وقد يجعلك تكسب الإعجاب بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الموسيقار عمر خيرت، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالسرية والكتمان ويجب أن تراقب سلوكك الصحي وأن تركز على ما يحقق لك فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لتتأمل حياتك واليوم مناسب لمراجعة نفسك ودراسة سلوك الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتنمية أعمال أو مشروعات وتكسب دعم زملاء ورؤساء العمل بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإفادة أصحابك بنصائح مهمة وتستفيد منهم في المقابل.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد نور، ويوافق تاريخ ميلاد 18 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بالتقدم ومقاومة حساسيتك الشديدة ولا تدع النقد يشل حركتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تركز على واجباتك بدون تذمر، إذا أردت أن تقوم بواجبك على أكمل وجه.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يدفعك للاهتمام اليوم بمعرفة أصل الأشياء وتكتسب جديدا والظروف مواتية وتسمح لك بتحقيق التقدم والمكاسب في كل خطوة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم رائع فلكيا وتتجلى فيه قدرتك على الإبهار.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.