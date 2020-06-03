رئيس التحرير

محمود مسلم

تركيب منظومة كاميرات مراقبة في مرسى مطروح

كتب:

محمد بخات
03:27 م | الأربعاء 03 يونيو 2020
سكرتير عام محافظة مطروح خلال اجتماعة مع لجنة تركيب منظومة كاميرات مدينة مرسى مطروح

سكرتير عام محافظة مطروح خلال اجتماعة مع لجنة تركيب منظومة كاميرات مدينة مرسى مطروح

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، بمتابعة الإسراع في تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئي بمدينة مرسى مطروح لمتابعة حركة المدينة في جميع الاتجاهات والشوارع الرئيسية والمباني الحكومية.

والتقى، اليوم، سكرتير عام المحافظة لجنة مشروعات الخدمة الوطنية، لاستلام مواقع تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئي بمدينة مرسى مطروح، والتي يجري تنفيذها على أكثر من مرحلة خلال عامين، مع تطبيقها على المناطق بداية من الكيلو 20 طريق "مطروح - الإسكندرية" بمدخل المدينة شرقا، وحتى شاطىء عجيبة وكمين الكيلو 15 غرب المدينة.

 