تركيب منظومة كاميرات مراقبة في مرسى مطروح

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، بمتابعة الإسراع في تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئي بمدينة مرسى مطروح لمتابعة حركة المدينة في جميع الاتجاهات والشوارع الرئيسية والمباني الحكومية.

والتقى، اليوم، سكرتير عام المحافظة لجنة مشروعات الخدمة الوطنية، لاستلام مواقع تنفيذ منظومة كاميرات الرصد المرئي بمدينة مرسى مطروح، والتي يجري تنفيذها على أكثر من مرحلة خلال عامين، مع تطبيقها على المناطق بداية من الكيلو 20 طريق "مطروح - الإسكندرية" بمدخل المدينة شرقا، وحتى شاطىء عجيبة وكمين الكيلو 15 غرب المدينة.