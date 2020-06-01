مهدي العمدة: إنشاء أول كوبري علوي مشاة في مدينة مرسى مطروح

أعلن نائب مطروح مهدي العمدة، الموافقة على إنشاء أول كوبري علوي للمشاة يقام في مدينة مرسى مطروح.

وقال النائب، اليوم، إن الكوبري سيربط بين شارع المحطة وعزبة السلام والمناطق المجاورة، وأضيف له مصاعد كهربائية على جانبيه بمعرفة مديرية الإسكان.

وأضاف أننا حصلنا جميع الموافقات لإنشاء الكوبرى من جهات الاختصاص المختلفة، وسيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ إنشاء أول كوبري مشاة في العاصمة "مرسى مطروح".

وأشار إلى أن الكوبرى سيخدم جمهور المواطنين بهذه المنطقة، وسهوله عبورهم السكة الحديد وعبور شارع المحطة فى آمان، وسيتم البدء فى تنفيذه بإشراف الشعبه الهندسيه للقوات المسلحه بالمنطقة الغربية العسكرية فى القريب العاجل.