أيتن عامر لـ أحمد مجدي: الشرع محللك أربعة يا زياد

نشرت الفنانة أيتن عامر، صورة "كوميكس" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، والتي تتعلق بمشهد زفاف "زياد" أحمد مجدي، و"ملك" ياسمين صبري، في أحداث مسلسل فرصة تانية.

ومازحت "أيتن" زملاءها في المسلسل، بنشر صورتها بفستان الزفاف وهي تتوسط "زياد" وملك"، مصحوبة بتعليق: "الشرع محللك 4 يا زياد".

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث مسلسل فرصة تانية حول إصابة "ملك" ياسمين صبري، بفقدان الذاكرة، جراء انقلاب سيارتها، بالتزامن مع زفاف خطيبها السابق "زياد"، من "ريهام" آيتن عامر، التي كانت تلاحقه.

وحاول "زياد" الابتعاد عن "ريهام"، وقام بتطليقها يوم زفافهما، فور علمه بحادث "ملك"، ولكن خوفا من السجن بسبب المؤخر، قام بالعودة إلى "ريهام" والسفر معها إلى دبي، ولكنه قرر العودة مجددا والانفصال عنها مرة أخرى.

وخلال الأحداث قرر "زياد" أن يبدأ مع "ملك" صفحة جديدة والتودد إليها بعد علمه بإصابتها بفقدان الذاكرة، وفي الوقت الذي يحدث التقارب بينهما، تفاجئه "ريهام" بخبر حملها، ولكنه يكتشف كذبها، وتحاول قتله و"ملك" بعد شراءها مسدسا، وتفسد حفل خطبته على "ملك" بعد ذهابها إليها، وبسببها تستعيد "ملك" ذاكرتها.

وخلال الأحداث يتم اكتشاف عدم إصابة "ملك" بفقدان الذاكرة، وأن ما فعلته مجرد لعبة للانتقام من "زياد"، فيما تقرر "ريهام" الانتحار، ويتم القبض على "زياد" بتهمة قتلها، قبل أن يحصل على براءته، ويتم التصالح بين ملك وزياد، وعقد قرانهما.