أيتن عامر: عدلنا مشهد انهيار"ريهام" بـ"فرصة تانية" قبل التصوير بنصف ساعة

عبرت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها برد فعل الجمهور حول دورها بمسلسل "فرصة تانية"، الذي يعرض خلال شهر رمضان.

وقالت "أيتن" لـ"الوطن"، إنه تم تعديل مشهد انهيار "ريهام" أمام الفنان أحمد مجدي بمسلسل "فرصة تانية" بعد طرده لها وضربها على وجهها، حيث تم تغييرها قبل التصوير بنصف ساعة، وأعاد المخرج مرقس عادل تصوير ذلك المشهد أكثر من مرة نظرا لاعتماده على المشاعر والأحاسيس.

تدور الأحداث حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.