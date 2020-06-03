إعادة فتح مساجد غزة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين

أعادت مساجد قطاع غزة فتح أبوابها بشكل كامل، بعد إغلاق استمر نحو 70 يوما للوقاية من فيروس كورونا، ودعت وزارة الأوقاف المصلين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، وطلبت من المصلين إحضار سجادة خاصة للصلاة ووضع كمامة واقية والحفاظ على التباعد، وتجنب المصافحة وعدم اصطحاب الأطفال والمرضى إلى المسجد.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، عبدالهادي الآغا، على ضرورة التزام المصابين بالأمراض المزمنة والمعدية، والخارجين من الحجر الصحي، بالصلاة في بيوتهم، وعدم المجيء إلى المساجد، بحسب موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

ودعا العاملين في المساجد إلى تعقيم المساجد بشكل مستمر، وفتحها قبل الأذان بـ10 دقائق، وتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، لتكون 10 دقائق في جميع الصلوات، باستثناء صلاة الفجر فتكون 20 دقيقة.

ونبه إلى استمرار تعليق الاحتفالات والأنشطة العامة داخل المساجد، مضيفا: "نؤكد على المواطنين بضرورة التعاون مع اللجان المسجدية المكلفة بتنفيذ الإجراءات الوقائية، كما نؤكد على الخطباء، والأئمة بعدم الإطالة في الخطبة والصلاة".

ومنعت السلطات في غزة منذ 25 مارس، المصلين من أداء الصلاة في المساجد، لكنها سمحت بأداء صلاة عيد الفطر أواخر الشهر الماضي.

وسجل قطاع غزة 61 إصابة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، و18 حالة شفاء.