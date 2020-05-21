تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا في غزة.. والإجمالي يرتفع إلى 49

أعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، اليوم، تسجيل 29 إصابة من بين العائدين إلى القطاع خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 49 إصابة.

وقال أبو الريش، خلال مؤتمر صحفي عقد لعرض آخر المستجدات فيروس كورونا: "بعد تسجيل 29 إصابة، تبين أن هؤلاء خالطوا العشرات ممن عادوا لغزة في مراكز الحجر الصحي ويجري التحقق من شبهة مخالطتهم لأشخاص من خارج مراكز الحجر"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأشارت وزارة الصحة بقطاع غزة في وقت سابق إلى إن إمكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل القطاع تظل قائمة، حتى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وأكدت الوزارة أن خطر فيروس كورونا سيبقى حاضرا وبقوة ما لم يجري التوصل إلى لقاح أو علاج أو طرأ تغير على سلوك الفيروس، داعية كافة المواطنين، عدم التواجد في أماكن التجمعات وأماكن الزحام، وعدم التحرك إلا إذا دعت الضرورة ووفق إجراءات السلامة.