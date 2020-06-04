حظك اليوم الخميس 4-6-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بقدرته على استخدام الحيادية في حديثه مع الآخرين، ويبعد عن اتباع الأفكار المتطرفة قدر الإمكان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على الأمور المهنية والمالية، فقط راجع جيدا قراراتك وتأن في حساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتحكم في انفعالاتك وأقوالك ولا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.