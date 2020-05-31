حظك اليوم الأحد 31-5-2020.. برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بأسلوبه المقنع، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم ألا تهمل صحتك ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة ولمراجعة حياتك والوضع الفلكي ينصحك أن تتأمل في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 15 أكتوبر.