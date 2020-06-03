محافظ مطروح يوجه بتكثيف النظافة بمنطقة "محدودي الدخل"

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم الأربعاء، منطقة محدودي الدخل وشارع الشهيد ناجى الجراري بمدينة مرسى مطروح، للوقوف على أعمال النظافة وخدمات المواطنين.

ووجه "شعيب" مجلس مدينة مرسى مطروح، بتكثيف أعمال النظافة، مع توعية المواطنين بالالتزام بوضع القمامة فى الصناديق المخصصة، حفاظًا على الصحة والنظافة العامة، وكذلك المظهر الحضاري.

وناشد محافظ مطروح جميع المواطنين خاصة أصحاب المحال والسائقين خلال الجولة بالالتزام بارتداء الكمامة، خاصة مع طبيعة عملهم وتردد الكثيرين من المواطنين عليهم، حفاظا على صحتهم وسلامة المحيطين بهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".