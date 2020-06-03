حملات مكثفة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا بمصانع أسيوط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، حملاتها الرقابية والتفتيشية، لمتابعة العمل داخل مشروعات المحافظة، والوقوف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل تلك المنشآت لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة لجنة للمرور بصفة دورية على كافة المشروعات والمنشآت التابعة للمحافظة، حيث تفقدت مصانع أعلاف ومستلزمات طبية وشيبسي وكوكاكولا ومطاحن بالمنطقة الصناعية بأبنوب، للتأكد من قيام الشركات العاملة بتلك المشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية اللازمة.