المتهم بقتل زوجته وعشيقها: "مقدرتش أمسك نفسي.. خاينة وتستاهل الموت"

بهدوء تام وتماسك كبير.. اعترف المتهم بتفاصيل جريمة قتل زوجته وعشيقها داخل شقة الزوجية بمنطقة العمرانية، أثناء مثوله أمام جهات التحقيق، لنظر قرار تجديد حبسه على ذمة القضية.

حضر المتهم في حراسة أمنية مشددة، تحت إشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وجرى عرضه على قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، لنظر قرار تجديد حبسه، وبمناقشته اعترف بتفاصيل جريمته قائلا: "دخلت البيت لقيت مراتي في حضن عشيقها.. مقدرتش أمسك نفسي.. طلعت السكين وضربتها في رقبتها هي وعشيقها.. كانت خاينة وتستاهل الموت".

وأضاف المتهم، "أنه متزوج منذ عامين، وخرج للعمل في محل جزار قريب من المنزل، وأثناء وجوده في العمل، طلب منه صاحب المحل إحضار دواء فاستغل قرب الصيدلية من منزله وتوجه إلى المنزل، فسمع أصواتا داخل غرفة النوم، وعندما دخل الغرفة، وجد زوجته عارية في أحضان عشيقها، فسدد لزوجته طعنة في الرقبة والصدر، وقتل عشيقها بعدما حاول الاختباء عاريا أسفل السرير".

وعقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدر القاضي قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، إن النيابة العامة، سوف تحيل المتهم، للمحاكمة الجنائية خلال أيام.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من سكان شارع محمد فاضل، بوقوع جريمة قتل لسيدة وشاب داخل إحدى الشقق بالمنطقة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم مصطفى كمال، وكيل الفرقة، والرائد مصطفى عبدالله، رئيس مباحث العمرانية، إلى مكان الواقعة، وضبط جزار، 31 عاما، وعلى ملابسه آثار دماء، وبحوزته سكين.

وعثرت القوة على زوجته 22 عاما، ترتدي ملابس "لانجيري" وبها طعنتان بالصدر، وجثة بائع خضروات، 24 عاما، وتبين أنه مصاب بـ15 طعنة عاريا.

واعترف المتهم بتفاصيل جريمته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.