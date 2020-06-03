رغم عرضها 5000 ثوب زفاف.. سر عدم ارتداء رجاء الجداوي "فستان الفرح"

كشفت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عن ارتدائها 5 آلاف فستان زفاف منذ بداية عملها كعارضة أزياء، وذلك عند استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، والذي يذاع عبر فضائية CBC.

وقالت الجداوي عن فترة عملها كعارضة أزياء في بداياتها الفنية إنه كان يتم اختيارها للموديل العروس في عروض الأزياء، نظراً لجمال ملامحها وبراءتها في الوقت نفسه، مضيفة أنها حينما كبرت وزاد وزنها إثر إزالتها للغدة الدرقية أصبحت أم العروس في عروض الأزياء.

وفجرت الفنانة الكبيرة مفاجأة بإعلانها عن عدم ارتداء لفستان الزفاف في حياتها الشخصية، بخاصة أنها تزوجت سريعا من الكابتن حسن مختار، حارس مرمي نادي الإسماعيلي والمنتخب الوطني الأسبق، ووالد ابنتها الوحيدة أميرة.

وكانت الجداوي قد أصيبت بفيروس "كورونا" المستجد، قبل أيام، وتم نقلها إلى مستشفي العزل بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج، إلا أن حالتها تدهورت خلال الساعات الماضية، وقرر الأطباء إيداعها غرفة العناية المركزة لمتابعة حالتها بشكل دقيق.

ونفت أميرة، ابنة الجداوي، ما تردد عن فقدان والدتها للوعي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، حيث كتبت: "أمي في الرعاية المركزة صح بس لم تفقد الوعي، بقول أهو للمرة الثانية، ادعولها بالشفا هي وكل مريض".

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلي ساحة دعاء للفنانة الكبيرة بتجاوز أزمتها الصحية بسلام.