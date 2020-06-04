"متعملش عليا راجل".. جملة دفعت سائق لقتل شقيقته في دار السلام

"بتخرج من البيت من غير ما أذن".. تلك الكلمات ملخص اعتراف شاب بقتل شقيقته، داخل شقتها في دار السلام، أمام المباحث بعد القبض عليه، وأنه كان في نقاش معها، لكن شقيقته استفزته بقولها: "متعملش عليا راجل"، فاستشاط غضبًا وسدد لها طعنات، استقرت إحداها في رقبتها، فخارت قواها وسقطت على الأرض، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، إثر إصابتها تلك.

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حبس شاب، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شقيقته طعنًا بالسكين، انتقامًا منها، لعدم طاعتها له ورفضها تنفيذ طلباته.

وأفادت التحقيقات، بأن المتهم توجه إلى شقة شقيقته التي تقيم بمفردها في دار السلام، وتشاجر معها وطعنها بالسكين في رقبتها، وتركها حتى ماتت، دون إغاثتها ونقلها للمستشفى.

وكشفت أجهزة الأمن في القاهرة، غموض وملابسات العثور على جثمان المجني عليها من قبل جيرانها، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها، سائق.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المذكور، ضبط وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، عبارة عن "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.