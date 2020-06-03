الغرف التجارية تدعو تجارها للالتزام بالتوجيه الوزاري رقم23.. تعرف عليه

شددت الغرف التجارية برئاسة برئاسة المهندس إبراهيم العربى، على ضرورة التزام التجار بتوجية الوزارى رقم 23، والذى أصدرة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى بداية شهر يونيو.

وقال رئيس الغرف لـ"الوطن "، إن التوجيه الوزارى جاء لمزيد من الإجراءات الاحترازية لعمل المطاعم والسوبر ماركت ومحلات الحلوانى ومحال الملابس والأحذية وغيرها من الأنشطة التجارية التى تستلزم طبيعة عملها استقبال الجمهور، وذلك بارتداء الكمامة وعدم السماح لاستقبال أي مواطن دون ارتدء الكمامة والقفازات البلاستيكية.

كذلك يتضمن التوجيه إلزام المحال بتوزيع الكمامة بأسعار مناسبة، والتعقيم المستمر للمحل مع توفير المواد المطهرة فى مدخل المحل للمواطنين، والحفاظ على التباعد المكانى بين المواطنين، بخاصة عند الكاشير، وكذلك إلزام التجار بلبس الكمامات والقفازات البلاستيكية، مع حسن معاملة المواطنين وتوفير السلع وحمايتهم من المرض.

وأضح أن الوزارة التجار تنفيذ تلك الإجراءات ووضعها في مكان بارز بالمحل، وتحمل المسئولية القانونية حال عدم التنفيذ.