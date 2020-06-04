6 نصائح من وزارة الهجرة للعائدين من الخارج

قدمت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعض النصائح للمسافرين، والراغبين في السفر، خلال الفترة المقبلة بعد فتح الطيران.

ونقلت الوزارة، توصيات المنظمات العالمية المعنية بالصحة، وفي هذا التقرير، يتضمن الإرشادات كالتالي:

-تعامل مع الجميع خلال رحلة العودة على أنك مصاب، وأحرص على المسافة الشخصية، واتباع إجراءات السلامة والوقاية، بارتداء القفازات والكمامة.

-تجنب مخالطة المصابين بالتهابات تنفسية حادة مخالطة حميمة، على متن رحلة العودة.

-واظب على غسل اليدين مراراً وتكراراً، وخاصةً عقب مخالطة المصابين باعتلالات أو ‏بيئتهم مباشرة.

-تجنب مخالطة حيوانات المزارع أو الحيوانات البرية مخالطة حميمة، سواء كانت حية أم نافقة.

-ينبغي أن يراعي المسافرون المصابون بأعراض التهاب تنفسي حاد ممارسة آداب السعال ‏‏(الابتعاد عن الأفراد بمسافة كافية وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس بمناديل أو قطع ‏قماش يمكن التخلص منها، وغسل اليدين).

-التزم خلال فترة الحجر الصحي، ولا تكن مصدرًا لنقل العدوى لغيرك، أو انتقالها إليك، ومن ثم لأسرتك.