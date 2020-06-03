بالكمامة ومنع الاحضان.. كورونا لم يمنع احتفالات سن المعاش بـ"صرف الإسكندرية"

بالرغم من فيروس كورونا ومحاولة التزام العاملين في المؤسسات الحكومية، إلا أن العاملين داخل إدارة خدمة العملاء قرروا اتباع الإجراءات الإحترازية والاحتفال بخروج مديرة إدارة خدمة العملاء بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، وذلك بعد بلوغها سن المعاش.

وبارتداءالكمامة والقفازات ووضع مسافة بين كل طرف، ومنع الأحضان والقبلات، حاول العاملون بشركة الصرف الصحي الاحتفال بزميلتهم جيهان سليمان مدير إدارة خدمة العملاء، وتزيين المكاتب بالبلالين وإهداءها الورد والهدايا وذلك للتعبير عن مشاعرهم بالرغم من الأجواء والإجراءات الاحترازية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن الشركة لم تمنع الاحتفال ولكن باتباع الإجراءات اللازمة الاحترازية من خلال الكمامة ومنع الاحضان والسلام والتقبيل بالإضافة إلى دخول المهنئين دفعات حتى لا يتم التزاحم بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي بين العاملين وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

واضاف "نافع"، لـ"الوطن"، أن الشركة يوميا تتابع أحوال العاملين داخل مبني الإدارة أو في المحطات أو في الشوارع حتى العاملين الموسميين حيث يتم التعامل معهم والخوف علي صحتهم، لافتا إلى أنه في حال الإبلاغ عن اى حالة كورونا بين العاملين يتم إبلاغ الطب الوقائي والتعامل السريع مع المخالطين للعامل وإعطائهم الراحة والعزل المنزلي وصرف جميع المستحقات المالية بالإضافة إلى التعقيم والتطهير المستمر.

وأوضح أن الشركة مستمرة في عمليات التعقيم والتطهير في جميع المحطات بالإضافة إلى المساعدة في تعقيم بعض المنشآت الحكومية الاخري.

وأشار إلى أنه مع بداية الأزمة تم شراء الادوات والأجهزة الخاصة بالتعقيم بالإضافة إلي قياس درجة الحرارة أثناء دخول العاملين في الشركة واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.ولفت إلى أن هناك تعليمات صارمة لمنع دخول أى مواطن أو متعامل إلا بعد ارتداء الكمامة وقياس الحرارة، لافتا إلى أن هذه التعليمات خوفا علي صحة وسلامة الجميع.

وأوضح أن الشركة مستمرة في عمل مشاريع الصرف الصحي دون توقف مع الحفاظ علي صحة وسلامة العمال في المشاريع.