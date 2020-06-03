"الغرف التجارية": أسعار الملابس خارج الزيادات السعرية هذا الصيف

قال يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أنه بالرغم من ارتفاعات الدولار إلا أن ملابس الصيف خارج الزيادات السعرية، لكسر حالة الركود، خاصة في ظل معاناة معظم مصانع وتجار الملابس الجاهزة من مشاكل مالية وعدم توفير سيولة اللازمة لدوران رأس المال.

أضاف "زنانيري" لـ"الوطن" أن أى زيادة ليست فى صالح المنتجين والتجار وستزيد من التكدس وزيد من الركود، لافتا إلى أنه من المعقول أن أى زيادة فى الدولار يتبعها ارتفاع فى السعر إلا أن الملابس خارج النطاق.

وكشف"زنانيري" عن استمرار عروض محال الملابس لللتخفيضات لتحريك المبيعات رغم ارتفاع التكلفة، لافتا إلى أن الأسواق الشعبية هى وحدها التى فازت بنصيب الأسد من العمليات البيعية للملابس الجاهزة فى كافة المحافظات.

وأشار إلى أن هناك حلولا لدى أصحاب المحلات لمواجهة تداعيات السلبية لفيروس كورونا، من خلال التخفيضات لتقليل المخزون والحصول على السيولة اللازمة لدوران رأس المال، داعياً المنتجين إلى الحيطة والحذر من زيادة الإنتاج لعدم وجود حركة فى المبيعات وخوفا من مزيد من الخسائر نتيجة التكلفة.