"شعبة الملابس": حددنا أولويات التشغيل.. وكورونا تسبب في تراجع المبيعات

قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن الغرفة قامت بعقد حلقات نقاشية مع التجار والمحال التجارية والمصانع لتحديد أولويات التشغيل المقبلة .

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن تجارة الملابس تزدهر في الموسم الرمضاني، وتسبب اجتياح فيروس كورونا لدول العالم لتراجع مبيعات الملابس، موضحا أن شعبة الملابس قامت بإصدار منشور رسمي لكل أصحاب المحال التجارية لطمئنة المستهلكين: "علشان المستهلك ميخافش وتكون فيه طمئنينة بتعقيمنا للمحلات، ويجب على كل العاملين لبس الكمامات، وأي مستهلك يدخل المحل يحصل على جوانتي بلاستيك".

وأكد أن الغرفة تتابع إجراءات تطبيق المحال التجارية لهذه الإجراءات الوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشائعات التي تحدثت عن الملابس ونقلها لفيروس كورونا بين الزبائن أمر خاطئ تماما: "أحنا بنشتغل في خامات كلها قطنية".