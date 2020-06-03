"العاملين بالسكة الحديد": وفاة وإصابة 4 عمال في انقلاب سيارة

نعت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، وفاة اثنين من العاملين، نتيجة حادث وقع صباح اليوم.

وقال عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، إن السيارة انقلبت أثناء توجههم للعمل، وأسفر الحادث عن وفاة السيد محمد إبراهيم العزالي، عقب وصوله لمستشفى الهرم، وكمال أحمد محمد حسن، ملاحظ لحام، أثناء تلقي العلاج بمستشفى الشيخ زايد.

وأضاف في بيان، أنه أصيب كل من عبدالغني محمد عبدالعال، سائق سكة حديد، وصلاح الهادي عبدالمجيد، ميكانيكي، وجرى نقلهما لمستشفى هيئة السكة الحديد، لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح رئيس النقابة، أنه جرى تكليف أشرف نصار رئيس اللجنة النقابية، بالتوجه لمستشفى الهرم والشيخ زايد، وانهاء إجراءات دفن جثماني الزميلين، وتكليف محمود عبدالهادي، بمتابعة حالة الزميلين المصابين وتوفير كافة سبل الرعاية لهما.