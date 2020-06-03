رئيس ثان المنتزه في الإسكندرية يتفقد أعمال التطوير بالعصافرة قبلي

في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإطلاق إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

تفقد الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه، يرافقه رئيس قسم الطرق بالحي الأربعاء 3 يونيه 2020 ، بمتابعة أعمال التطوير التي تتم حاليا بمنطقة العصافرة قبلي.

وقال "الجندي" أن تلك الأعمال استكمالا لخطة الدولة فى التطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية غير المخططة بصورة متكاملة ، ولرفع المعاناة عن أهالى الإسكندرية فى المناطق العشوائية ، ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها وتنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحى وأعمال رصف الطرق وأعمال إنارة الشوارع بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية.