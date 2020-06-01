شفاء 13 مصابا بفيروس كورونا في مستشفى كفر الزيات

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، تماثل 13 حالة من مصابين فيروس كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات للشفاء، اليوم الاثنين، وتم السماح لهم بالخروج.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الحالات الـ 13 تماثلوا للشفاء بشكل كامل، وحالتهم الصيحة مستقرة، وتم السماح لهم بالخروج من مستشفى عزل كفر الزيات، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في علاج المصابين من فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن جميع الحالات المحجوزة بالحجر الصحي تخضع لرعاية مكثفة ومتابعة مستمرة لحين تحسن حالتهم وخروجهم من الحجر الصحي مشيدا بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في علاج المصابين من فيروس كورونا.