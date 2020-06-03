أمسية طرب من زمن الفن الجميل على يوتيوب الثقافة.. غدا

ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك" تبث قناة وزارة الثقافة على يوتيوب، في التاسعة مساء غد الخميس 4 يونيو، سهرة تضم مجموعة من الأعمال الخالدة لزمن الفن الجميل يؤديها كوكبة من نجوم الغناء والعزف في الوطن العربي.

ويقدم السهرة لطفي بوشناق (تونس)، كريمة الصقلي (المغرب)، عازف العود مدثر أبو الوفا (مصر)، بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

ويسبقها في الثامنة والنصف مساء، محاضرات ورشة "إبدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل، والتي تهدف إلى خلق جيل جديد من المبدعين في مختلف ألوان فنون المسرح.