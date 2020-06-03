فروع "خريجي الأزهر" حول العالم تنعي الدكتور القوصي: "رائد الوسطية"

نعت فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق.

وقالت المنظمة، في بيان لها: "توالت برقيات التعازي من رؤوساء الفروع الخارجية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر والمؤسسات الدينية بالخارج، في فقيد الأمة الإسلامية العالم الجليل الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وعضو هيئة كبار العلماء، ووزير الأوقاف الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء".

وبعثت فروع المنظمة بدول بريطانيا، ماليزيا، إندونيسيا، الهند، كوت ديفوار، باكستان، نيجيريا، وتايلاند، واتحاد علماء كردستان العراق، ودار فتوى المجلس الإسلامي الأعلى فى أستراليا، وغيرها من الفروع المنتشرة للمنظمة حول العالم، ببرقيات تعاز يحتسبون فيها الرجل الكريم الدكتور القوصي، من المخلصين والصالحين، شاكرين جهوده ومآثره في خدمة العلوم الشرعية باعتباره أفنى حياته في خدمة العلم وطلبته في كل أنحاء العالم، وتتلمذ على يديه كوكبة من العلماء الأجلاء، خاصة في مجال العقيدة والفكر الإسلامي المستنير، مؤكدين أنه كان رائدا للوسطية والاعتدال، فرحيله خسارة علمية فادحة إذ سيفتقده طلاب العلم بشكل عام، وأهل الكلام بشكل خاص.

وأشاروا إلى أنه مع علمه الغزير فقد كان يتمتع بالتواضع والوقار ويتسم بالأخلاق النبيلة والآداب الرفيعة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيد الأمة الإسلامية، بجزيل الرحمة والمغفرة، وأن يجعل كل ما قدمه في خدمة الإسلام والمسلمين، في ميزان حسناته، وأن ينزله منازل النبيين والصدقيين والصالحين، وأن يكرم الأمة برجال صناديد مثله للدفاع عن عقيدتها وخدمة علومها الشرعية.