السيطرة على حريق في منزل دون خسائر في الأرواح بقها

تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على حريق شب فى منزل بمنطقة عزبة الزهار دائرة قسم قها دون أن يمتد للمناطق المجاورة ولم تقع أي إصابات أو خسائر بشرية وتبين من المعاينة الأولية أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من المهندسه أمل فوزي مجاهد رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها يفيد نشوب حريق بمنزل سكنى مكون من طابق واحد مبنى بالطوب الاحمر بعزبة الزهار التابعه لمدينه قها.

وتبين أن المنزل ملك المواطن "أحمد إ"، وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية و تبين أن الحريق نتيجة ماس كهربائي وتم السيطرة على النيران ولا يوجد أي إصابات أو خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.