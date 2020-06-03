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السيطرة على حريق في منزل دون خسائر في الأرواح بقها

كتب:

حسن صالح
09:38 م | الأربعاء 03 يونيو 2020
جانب من الحريق

جانب من الحريق

تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على حريق شب فى منزل بمنطقة عزبة الزهار دائرة قسم قها دون أن يمتد للمناطق المجاورة ولم تقع أي إصابات أو خسائر بشرية وتبين من المعاينة الأولية أن ماس كهربائي وراء نشوب الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من المهندسه أمل فوزي مجاهد رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها  يفيد نشوب حريق بمنزل سكنى مكون من طابق واحد مبنى بالطوب الاحمر بعزبة الزهار التابعه لمدينه قها. 

وتبين أن المنزل ملك المواطن "أحمد إ"، وانتقلت علي الفور  قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية و تبين أن الحريق نتيجة ماس كهربائي وتم السيطرة على النيران ولا يوجد أي إصابات أو خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.