البرلمان يتعايش مع كورونا: اجتماعات وجلسات مكثفة الأسبوع المقبل

شهد مجلس النواب، تفعيل كامل لخطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث تستعد اللجان النوعية بالبرلمان، عقد اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع المٌقبل، بالتزامن مع موعد عودة الجلسات العامة، للانتهاء من الأجندة التشريعية الموجودة لديها وعلي رأسها مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020ـ 2021.

ومن جانبه قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد 9 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل للانتهاء من موازنة الهيئات الاقتصادية، فرغم الظرف الصعب في ظل انتشار فيروس كورونا، إلا أن البرلمان مصر على القيام بدوره الوطني باستكمال أجندته التشريعية لدعم الدولة في حربها ضد هذا الوباء.

فيما تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي 4 اجتماعات يومي الأحد والإثنين القادمين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إدارة المخلفات، والذي ينشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، تتولى متابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.