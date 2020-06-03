توريد 167 ألف و454 طنا من القمح للصوامع والشون بالمحافظة منذ بدء الموسم

صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا أنه تم اليوم توريد 877 طن من محصول القمح للصوامع و الشون بالمحافظة ليصبح اجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح وحتي الان 167 الف و454 طن ، مؤكدا علي متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

واشار المحافظ الى ان إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان ،بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و 590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و 590 طن