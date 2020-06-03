في 49 يوما.. توريد 185 ألف طن قمح بالدقهلية

ارتفعت كميات القمح الموردة من المزارعين في محافظة الدقهلية إلى 185ألف طن، وذلك في عدد أيام توريد بلغت 49 يومًا، منذ بدايته في منتصف أبريل الماضي.

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الصوامع والشون استقبلت كميات بلغت 185479 طنًا، منذ بدء التوريد حسب المواصفات التي حددتها وزارتا التموين والزراعة، وذلك إلى 3 جهات مسوقة.

وأشار إلى توريد 38 ألف طن لصوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، و120 ألف طن للشركة المصرية القابضة للصوامع، و28 ألف طن في صوامع البنك الزراعي المصري، موضحًا أن هذه الكميات تمثل إجمالي ما تم توريده خلال 49 يومًا.