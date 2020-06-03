توريد 161 ألف طن قمح لصوامع وشون أسيوط

وصف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موسم توريد القمح هذا العام بأنه "موسم خير"، نظرًا لتوريد كميات كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح المحافظ توريد 160 ألف و718 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى حصاد 226 ألف و683 فدانًا.

وأكد "سعد" انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة، دون أي عقبات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم.

وأشار المحافظ أسيوط إلى استلام الأقماح من المزارعين في 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز، تسهيلًا على المزارعين، لافتًا إلى إنه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع للوقوف على أعمال توريد القمح، ومتابعة أعمال لجنة استلام الأقماح بالشون والصوامع.

وشدد على تحرير محاضر فورية للمخالفين حال توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة، ومصدرًا تعليماته لمسئولي الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين، وتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح.