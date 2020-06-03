4.7 مليون فحص طبي.. بريطانيا تسجل 359 وفاة و1871 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، ارتفاع عدد وفيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 39728 حالة، بعد تسجيل 359 وفاة جديدة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها سجلت 1871 إصابة جديدة بالعدوى، الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات إلى 279856 حالة، مضيفة أنها أجرت حتى صباح اليوم، أكثر من 4.786 مليون فحص طبي لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالوباء.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت فرض حجر إلزامي لمدة أسبوعين، على كل من يعود للبلاد من الخارج، اعتبارا من يوم 8 يونيو الجاري، من أجل منع انتشار ذروة ثانية لوباء كورونا المستجد.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيجري ابتداء من منتصف الشهر الجاري، السماح لكل المتاجر والأسواق بإعادة فتح أبوابها، فيما عادت اليوم، بعض المدارس الابتدائية، ورياض الأطفال، للعمل، بعد إغلاقها أواخر مارس الماضي.