رئيس جامعة جنوب الوادي: إصابة عميدة كلية الآثار بقنا بفيروس كورونا

كشف الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن إصابة إيمان أبوزيد، عميدة كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي، بفيروس كورونا وجرى لها التحاليل وأخذ مسحة أسفرت عن إيجابية الحالة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن عميدة كلية الآثار بجامعة جنوب الوادي بفيروس كورونا، جرى نقلها إلى إحدى مستشفيات الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، وهى بصحة جيدة.

وقامت جامعة جنوب الوادى بأخطار فرق الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة بقنا، وبدأت في إجراءات تقصي وفحص المخالطين، والتنبيه عليهم بالعزل المنزلي للمدة المقررة، والإبلاغ على الفور في حالة ظهور أي أعراض.