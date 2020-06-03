رئيس وزراء الكويت: تعليق الدراسة استهدف الحفاظ على سلامة الطلبة

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، اليوم، إن قرار تعليق الدراسة الصادر في 26 فبراير الماضي، استهدف في المقام الأول الحفاظ على صحة وسلامة طلاب وطالبات المدارس، في ضوء انتشار عدوى وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف الصباح، خلال اللقاء الصحفي الذي عقده في قصر السيف مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، أن القرار استهدف كذلك الحفاظ على التحصيل العلمي للطلبة وعدم فقدانهم الفرص التي من المفترض أن تحقق لهم في دراستهم.

وردا على سؤال حول عودة الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج للانتظام في دراستهم أكد رئيس الوزراء، "أن لم يتحقق ذلك وفق الشروط التي تضمن لهم صحتهم سنقوم بتوفير التعليم لهم في جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة وقد تم الاتصال والترتيب معها على الأعداد التي قد تقتضي الظروف استكمال دراستها في الكويت".

وتابع الصباح قائلا: "نأمل في أن فرصهم باستكمال التحصيل العلمي بالخارج قائمة وأن تكون الظروف ملائمة"، مضيفا إنه إذا تعذر ذلك فإن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي قد قام بالتنسيق مع الجامعات داخل الكويت لإبلاغهم عن الاستعداد لهذا الأمر.