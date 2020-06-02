عاجل.. وصول طائرة الكويت لمطار مرسى علم وعلى متنها 165 راكبا مصريا

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة طيران قادمة من الكويت وعلى متنها 165 راكبا مصريا من العالقين بالخارج ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبحسب تصريحات الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، لـ"الوطن"، يخضع جميع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحي للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا، ويتم نقلهم عبر أتوبيسات مخصصة إلى فنادق سياحية بمرسى علم المخصصة للحجر الصحي لمدة أسبوع تحت إشراف طبي كامل، وذلك كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي صباح اليوم رحلة طيران قادمة من جدة وعلى متنها 165 راكبا مصريا من العالقين في السعودية.

كان في استقبال الطائرة مسؤولوا مطار مرسى علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر.

وأكد مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي لـ"الوطن"، أنه من المقرر استقبال رحلة طيران أخرى قادمة من جدة مساء اليوم الثلاثاء َوذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.