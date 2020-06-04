فرق طبية لمتابعة مصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي بالغربية

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه يتم توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية، وتوصيلها لحالات العزل المنزلي والمخالطين للحالات المصابة، من خلال الفرق الطبية بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية، بكل مدن ومراكز المحافظة.

وأشار في بيان له، أن الفرق الطبية تتابع حالات العزل المنزلي يوميًا، وتقدم الأدوية لهم، وفقًا للبروتوكول العلاجي المقرر من وزارة الصحة، مع تقديم أوجه الرعاية والنصائح الطبية اللازمة لهم، على مدار الساعة.

وأجرت الدكتورة أمنية منصور مدير الرعاية الأساسية بمديرية صحة الغربية والفريق الطبي المرافق لها، جولات تفقدية لمتابعة حالات العزل المنزلي، والمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا، بقرى ومراكز المحافظة.

وأوضح أنه تم توفير الأدوية اللازمة بجميع الإدارات التابعة لمديرية الصحة، وتوفير احتياطي رصيد بالمخازن للطوارئ على مدار 24 ساعة، لمواجهة الأزمة الراهنة، ووزع الفريق الطبي الأدوية والمستلزمات الوقائية، لحالات العزل المنزلي، مع تقديم النصائح الطبية اللازمة لهم، والإجابة على كل التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهم، والتعريف بفيروس كورونا، وطرق الوقاية منه.