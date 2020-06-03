نائبة تطالب بتخصيص فرق من "البيئة" لجمع مخلفات مرضى العزل المنزلي

طالبت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، وزارة البيئة بتخصيص فريق لجمع النفايات من مرضى العزل المنزلي المصابين بفيروس كورونا.

وقالت جليلة، لـ"الوطن"، إن المخلفات الخاصة بالمرضى المعزولين داخل المنازل بسبب إصابتهم بالفيروس، تمثل كارثة صحية وبيئية، يستوجب التعامل معها بأقصى سرعة، لا سيما أن هناك خطورة من النقل والتعامل مع هذة المخلفات من قبل جامعي القمامة.

وأشارت إلى أن دور وزارة البيئة في أزمة جائحة فيروس كورونا غير واضح، قائلة: "كل أدوات نقل البكتيريا والفيروسات موجودة والسبب في ذلك انتشار الذباب والناموس الناتج عن انتشار القمامة في كل ميادين وشوارع العاصمة".

وشددت جليلة على ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل وزارة البيئة، للتعامل مع هذه المخلفات وعدم الارتكاز على مسألة وعي المواطن، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، مقترحة تخصيص فرق من المحليات بكل محافظة وتدريبها من قبل وزارة البيئة لجمع مخلفات مرضى العزل المنزلي بفيروس كورونا، وتخصيص صناديق بلون معين لإلقاء المخلفات الناتجة عن هولاء المرضى.