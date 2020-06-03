"ويبكو للبترول" تصل العالمية بعد حصولها على شهادات أيزو لجودة المعامل

نجحت شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» برئاسة المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في الحصول على شهادات نظم الإدارة المختلفة، والتي تم منحها من لجنة أيزو «IOS».

أعلن المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» على حصول شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» على اعتماد المجلس بعد تقييمه لمعمل موقع ميناء الحمراء البترولي طبقاً للمواصفة الدولية «ISO/IEC 17025:2017»، وهي مواصفة خاصة بمعامل القياس والتحاليل والمعايرة والتي تتبناها المنظمة الدولية لمعايير الأيزو واللجنة الدولية للتقنية الكهربائية «IEC»، والتي تم إصدارها بواسطة المنشآة الدولية للتوحيد القياسي.

وتعد شركة «ويبكو» من أوائل الشركات بقطاع البترول، التي تم اعتماد المعمل الخاص بها طبقا للإصدار الحديث للمواصفة الدولية للمختبرات.

كما أعلنت شركة «SGS» على منح شركة «ويبكو» موقع ميناء الحمراء البترولي على شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية «ISO/45001:2018»، وهي المواصفة الجديدة لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية «OHSMS»، وتعد المواصفة القياسية «ISO/ 45001» من المتطلبات الضرورية لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية «OH&S» حيث إنها تمكن المنشآت بمختلف صورها من توفير أماكن عمل صحية وآمنة، وذلك بتقديم منظومة متكاملة للوقاية من إصابات العمل، والوقاية من الأمراض المهنية وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، وذلك طبقا للمعايير القياس الدولية المعترف بها على المستوى العالمي.

كما أعلنت شركة «Bureau Veritas» على منح شركة «ويبكو» موقع «بدر-1» لأول مرة منذ تولى الشركة «ويبكو» إدارة الموقع عام 2014 على شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية «ISO/14001:2015»«ISO/45001:2018».

وأكد المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن هذه الاعتمادات والمنح للمواصفات الدولية المختلفة «أيزو» طبقا لآخر تحديث يعد نجاحا وتحديا جديدا لـ شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو»، كونه معيارا دوليا معترفا به فى شتى أنحاء العالم حيثُ إن التطوير المستمر لنظم الإدارة لمنظومة السلامة والصحة المهنية والبيئة والجودة «ISO/9001:2015» و«ISO/45001» من أهم الركائز الأساسية والتحديات المستقبلية التي تنتهجها الشركة حاليا للمساهمة فى تحسين وتطوير منظومتنا البيئية وتحسين كفاءة العمل والنهوض بالاقتصاد في ظل ترشيد استهلاك الموارد والحفاظ على حماية البيئة.

كما أشار مسعود بفوائد اعتماد مختبر ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة وتطبيق المواصفة الدولية «ISO/IEC 17025:2017» التى تمنح الشركة الثقة في أداء أنشطة المعايرة ونتائج الاختبارات والتحاليل التي يتم تنفيذها بواسطة المختبر المعتمد، إضافة إلى الارتقاء بمستوى ثقة العملاء ورضاهم فى تسوق منتجاتهم في الأسواق المحلية والدولية.

كما أوضح المهندس إبراهيم مسعود إن هذه الاعتمادات والمنح للمواصفات الدولية المختلفة «أيزو» طبقا لآخر تحديث سوف تؤدى إلى زيادة معدل الطلب على الخدمات التي تقدمها الشركة، باعتبارها خدمات عالية الجودة، وبالتالى تصبح العلامة التجارية للشركة (اللوجو أو الشعار) معترفا به على المستوى العالمي.

وأعرب المهندس إبراهيم مسعود عن أن شركة «ويبكو» تقوم بتطبيق واستخدام المعايير الفنية وبرامج السلامة والصحة المهنية العالمية، تنفيذا لتعليمات السياسة العامة للدولة وتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا، لإعداد «ميناء الحمراء البترولي» لتصبح أحد المحاور المهمة لجعل مصر مركزا إقليميا لتجارة البترول والمنتجات البترولية، وأحد المنافذ المهمة لمشروع «البتروكيماويات» الذى سيتم تنفيذه بـ «مدينة العلمين الجديدة»، إضافة إلى تطبيق إستراتيجية 2030 فى التطوير والتنمية الشاملة والحفاظ على مؤسسات الدولة وتوفير موارد للأجيال القادمة والمساهمة فى تحسين الاقتصاد المصرى، ودعم الدولة المصرية فى ظل السياسية العامة للدولة، التى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.